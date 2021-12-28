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Каталонская «Барселона» объявила о переходе испанского форварда Торреса

Спорт
Каталонская «Барселона» объявила о переходе испанского форварда Торреса
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Барселона, 28 декабря. Нападающий сборной Испании Ферран Торрес заключил контракт с каталонской «Барселоной».

Пресс-служба «Барселоны» сообщила в клубном Twitter-аккаунте о подписании контракта с форвардом Ферраном Торресом, выступавшим за английский «Манчестер Сити». Нападающий заключил соглашение, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года. Сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 Торрес провел за «Сити» семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. На счету 21-летнего воспитанника «Валенсии» 22 игры в составе сборной Испании. Минувшим летом Торрес стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Ранее форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил приз Globe Soccer Awards лучшему игроку 2021 года. Церемония вручения наград состоялась в столице ОАЭ.

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