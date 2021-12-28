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Телеведущая Елена Николаева вернулась к работе через шесть дней после родов

Шоу-бизнес
Телеведущая Елена Николаева вернулась к работе через шесть дней после родов
instagram.com  /  @elenanika

Москва, 28 декабря. Звезда программы «Утро России» Елена Николаева стала мамой меньше недели назад, но отказалась от заслуженного декрета. Теледива вышла на работу сразу после рождения ребенка.

Елена Николаева родила первенца от бизнесмена Игоря Вдовина. Предприниматель поддерживал супругу и взял ребенка на руки вскоре после его рождения. Родители назвали сына необычным именем Александер. Несмотря на крупные перемены в жизни, телезвезда решила не откладывать карьеру надолго и поспешила вернуться в шоу «Утро России» спустя шесть дней. Несмотря на это, Николаева активно делится с поклонниками впечатлениями от прибавления в семье.

«Александер улыбается и смущается, когда я его целую. И рассматривает страстными глазами. Кажется, мама ему нравится», — поделилась телеведущая.

При этом Николаева не раз утверждала, что не планирует сидеть в декрете и намерена сохранить карьеру. Вдовин поддержал решение избранницы. Для бизнесмена новорожденный наследник — не первый ребенок. Он также растит дочь Ариадну от балерины Анастасии Волочковой.

Певица Ольга Орлова призналась, что надеется вновь стать матерью. Артистка воспитывает единственного ребенка, но не готова на суррогатное материнство.

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Все новости / Шоу-бизнес / Телеведущая Елена Николаева вернулась к работе через шесть дней после родов
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