Историческая встреча: как сильнейшие политики Ливии договорились избавиться от внешнего вмешательства

Ожидание длиною в год завершилось на прошлой неделе всенародным разочарованием. В пятницу, 24 декабря, в День независимости Ливии планировали провести первые в истории североафриканской страны президентские выборы. Однако голосование не состоялось.

Высшая избирательная комиссия (ВИК) не дала исчерпывающих объяснений провала плебисцита. Однако для политиков, не дождавшихся предвыборных дебатов, стала очевидной необходимость взять ситуацию под контроль, чтобы не допустить срыва политического процесса и пресечь вмешательство Запада.

Фельдмаршал Халифа Хафтар, бывший спикер парламента Агила Салех и представители расформированного в начале года триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага и Ахмад Майтыг, казалось бы, являются представителями разных и непримиримых лагерей. Однако текущая обстановка, сложившаяся в результате усилий американских, европейских и ООНовских дипломатов, подтолкнула политиков к переговорам. Они и еще 11 участников сели 21 декабря за один стол и подтвердили готовность взять ситуацию в свои руки.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как видные политические деятели Ливии объединились против вмешательства Запада во внутренние дела страны.

Встреча политических тяжеловесов

В международный аэропорт Бенина, расположенный в Бенгази, 21 декабря прибыла делегация кандидатов с запада страны. Первоначально в СМИ сообщалось, что целью визита является встреча с Хафтаром. Однако совещание в отеле Tibesti собрало 15 претендентов на пост главы государства из трех провинций.

Федеральное агентство новостей /

Так, участниками переговоров стали фельдмаршал Халифа Хафтар, бывший спикер парламента Агила Салех, экс-министр внутренних дел триполитанского ПНС Фатхи Башага, заместитель председателя ПНС Ахмад Майтыг, лидер движения «Возрождение Ливии» Ареф ан-Найед, дипломат из Сабхи Абд аль-Маджид Сейф ан-Наср, бывший глава Минобразования Осман Абдулджалиль, бизнесмен Мухаммад аль-Мунтасир и другие. К ним присоединились депутаты Палаты представителей.

Встреча главным образом стала площадкой для обсуждения избирательного процесса и отсрочки проведения президентских и парламентских выборов. Кандидаты также рассмотрели формирование нового кабмина взамен уходящего Правительства национального единства (ПНЕ), полномочия которого истекли 24 декабря.

После переговоров состоялась пресс-конференция. К журналистам вышел Фатхи Башага. Он сообщил, что общение кандидатов прошло в рамках объединения усилий и противостояния угрозам и препятствиям, которые переживает страна.

بيان لعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية عقب إجتماعهم في فندق #تيبستي بمدينة #بنغازي ، يلقيه السيد #فتحي_باشاغا



البيان كاملاً : https://t.co/O8pG28bOiZ pic.twitter.com/CXnwGuLVDr — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) December 21, 2021

Политики подтвердили первостепенность национальных ценностей и приверженность всеобщему примирению, а также договорились продолжать координацию.

Встреча в Бенгази в некотором роде уникальна. Несколько недель назад даже самые оптимистичные наблюдатели за ливийским вопросом не поверили бы в возможность проведения заседания между представителями Востока и Запада. Кроме того, в отличие от многих предыдущих политических форумов, мероприятие не является «продуктом» ООН и зарубежных держав, стремящихся «помочь» урегулировать кризис.

Переговоры показали твердое намерение влиятельных патриотических сил внутри страны взять инициативу в свои руки. Ливийцы уже не станут прислушиваться к советам дипломатов из Вашингтона и Брюсселя.

Несмотря на широкий состав участников, внимание сосредоточили на ведущих фигурах: Халифа Хафтар, Агила Салех, Фатхи Башага и Ахмад Майтыг. Именно их можно назвать политическими тяжеловесами, которые имеют внушительный опыт и пользуются поддержкой в стране. С этими четырьмя именами связывают будущее Ливии в ближайшей перспективе.

Агила Салех

Политическая карьера Салеха началась в 2011 году, когда он вошел в состав Восточного переходного совета Ливии в качестве члена Судебного комитета для расследования коррупционных дел в эпоху Каддафи. Три года спустя прошел в Палату представителей от города Аль-Кубба. На второй сессии избран ее спикером.

Салех постоянно участвовал в форумах, посвященных мирному урегулированию напряженности в стране. Однако главным его достижением называют дорожную карту по прекращению кризиса, представленную в апреле 2020 года. Документ высоко оценили организации гражданского общества, советы племен и политики. Большинство его положений содержится в Каирской декларации, опубликованной в июне того же года.

Халифа Хафтар

Чтобы участвовать в президентской гонке, фельдмаршал временно оставил пост главнокомандующего Ливийской национальной армией, занимаемый им с 2015 года. Он считается самым популярным военачальником в стране, что связано с его приверженностью ликвидации всех бандформирований и террористических группировок на ливийской земле.

Политическая деятельность Хафтара отсчитывается с 1969 года, когда он стал участником переворота против королевской власти. Офицер вошел в состав Совета революционного командования и стал одним из ближайших соратников Муаммара Каддафи.

akhbarlibya24.net /

Хафтар сыграл не последнюю роль в возобновлении добычи и экспорта нефти в 2020 году. Месторождения закрыли на несколько месяцев в связи с требованием старейшин племен, выразивших недовольство тем, что деньги от национальных богатств идут на финансирование терроризма. Фельдмаршал входил в состав переговорщиков, которые согласовали меры, гарантирующие справедливое распределение доходов.

Фатхи Башага

Медийная личность, один из фаворитов на президентских выборах. Однако за годы пребывания на посту главы МВД в триполитанском Правительстве национального согласия (ПНС) о нем сложилось неоднозначное мнение: с одной стороны, видный функционер, стремящийся модернизировать сферу безопасности, с другой — чиновник, лояльный военизированным силам из Мисураты и пытающийся продвигать интересы исключительно родного региона.

В 1980-х окончил авиационный техникум, став летчиком-инструктором, специализирующимся на истребителях. Ушел из ВВС в 1993 году, основал коммерческую фирму и начал заниматься импортно-экспортной торговлей.

fathibashaga.ly / الموقع الرسمي لوزير داخلية ليبيا السيد فتحي علي باشاغا

После ливийской революции 2011 года вошел во вновь сформированный Военный совет в качестве начальника отдела информации и координации. Также являлся членом консультативного комитета Комиссии по национальному примирению.

В 2014 году избран в Палату представителей, а спустя два года участвовал в парламентском комитете по политическому диалогу. В октябре 2018-го ПНС возложило на него обязанности министра внутренних дел.

После расформирования триполитанского правительства в начале нынешнего года Башага решил побороться за пост национального лидера. В марте он объявил о намерении баллотироваться на должность главы Ливии. С целью подготовки к предстоящему плебисциту он заключил контракт с французской компанией Avisa J5, занявшейся лоббированием его интересов.

Ахмад Майтыг

За бывшим заместителем главы ПНС закрепилась репутация человека спокойного и миролюбивого. По утверждениям аналитиков, он имел видное место в политической повестке на протяжении последних лет. Активная деятельность на предыдущих постах обеспечила ему поддержку на президентских выборах.

Избран Всеобщим национальным конгрессом в 2014 году главой триполитанского правительства. Бывший вице-премьер ПНС с 2015 по 2021 гг. Занимал должность председателя Совета министров арабской молодежи и спорта и пост президента Генеральной ассамблеи Ливийской компании почтовой, телекоммуникационной и технической информации.

Запущенная в его поддержку мощная PR-кампания сформировала в ливийском обществе имидж неподкупного и справедливого чиновника. Действительно, он оставался наиболее симпатичным человеком в ПНС. Коррупционные скандалы и обвинения в халатности проходили мимо него.

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Майтыг всегда ратовал за политическое урегулирование. Именно он представлял ПНС на переговорах по возобновлению добычи нефти в 2020 году. Также выступал за поддержание диалога как внутри страны, так и с зарубежными партнерами. Известен как политик, заинтересованный в налаживании экономических связей страны с ведущими державами, в том числе с Россией.

Во вторник, 21 декабря, в Бенгази состоялась во многом историческая встреча, которая определила вектор дальнейшего развития Ливии. Политики, представляющие разные регионы, взгляды и направления пришли к общему знаменателю, чтобы восстановить государственность страны и избавиться от внешнего давления и грубого вмешательства во внутренние дела. Об этом ФАН заявил политолог, руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

«Встреча Хафтара, Башаги, Салеха и Майтыга вместе с другими кандидатами в президенты, произошедшая в Ливии 21 декабря — важный и исторический момент для всей страны. Она продемонстрировала, что ливийцы хотят взять в свои руки судьбу государства, определить ее будущее. Это важно», — заявил он.

По словам эксперта, страны Запада должны прекратить вмешательство во внутренние дела североафриканской державы. США и их союзникам невыгодна стабильность в Триполи, которая может помешать в достижении собственных геополитических целей, а также выкачивать из страны ресурсы.