Редакция ИА «Эхо Севера» вошла в состав Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 28 декабря. Информационное агентство «Эхо Севера» официально присоединилось к Медиагруппе «Патриот», подписав соответствующее коммюнике. Решение прокомментировал главный редактор агентства Илья Азовский.

Всего в состав «Патриота» входит более 130 изданий по всей стране. По словам Азовского, медиагруппа — это отличное пространство для взаимодействия, обмена опытом и общения, особенно на фоне агрессивной контрпатриотической пропаганды.

«Главное, что понравилось в идее медиасообщества "Патриот" — это добровольность и демократичность. На этой площадке можно и нужно писать, говорить. Надеюсь, что и бороться и отстаивать взгляды. Разумеется, цивилизовано», — объяснил Илья Азовский.

Ранее Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом FBM.ru. Глава объединения Николай Столярчук отметил важность экономического и социального блоков в работе отечественных СМИ.