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В Шэньчжэне открылась выставка беспилотных летательных аппаратов нового поколения

Видео

На экспозиции были представлены БЛА для точной видео и фото съемки, а также устройства, созданные для использования спасателями в условиях чрезвычайной ситуации.

На 23-й ежегодной китайской выставке высоких технологий посетителям есть чему удивиться. Представленные тут аппараты оснащены по последнему слову техники. Они способны вести фото- и видеосъемку с рекордных высот, а также работать в условиях минимальной видимости. Также публике показаны боевые огнестрельные беспилотники.

«Этот беспилотный летательный аппарат оснащен четырьмя камерами в одной, одна — для объектива с 200-кратным увеличением, одна — для широкоугольного, одна — для дальномера и одна — для инфракрасного», — рассказал о представленном аппарате работник стенда Лян.

Высокий интерес посетителей вызвал стенд, на котором представлен беспилотный летательный аппарат, способный заменить отряд пожарных, доставив огнетушащий порошок в труднодоступное место.

«Этот аппарат используется для тушения пожаров, он несет 16 шариков сухого порошка. Каждый может потушить пожар площадью в три кубических метра. Беспилотник оснащен мегафоном с функцией упорядоченной эвакуации населения на месте пожара», — объяснил работник стенда Ли.

Из-за COVID-19 выставку пришлось проводить в ограниченных условиях.

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китай выставка беспилотники
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