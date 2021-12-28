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Сын Бари Алибасова признался, что владеет бывшими казармами времен Гитлера

Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова признался, что владеет бывшими казармами времен Гитлера
Nation News  /  Марина Кузина

Москва, 28 декабря. Сын музыканта Бари Алибасова, Бари Алибасов — младший, похвастался покупкой необычной недвижимости. Наследник артиста признался, что его новый дом использовался нацистами как казармы.

Бари Алибасов — младший приобрел в Калининграде необычный дом. Как оказалось, здание не только может похвастаться впечатляющей архитектурой и потолками, высота которых достигает пяти метров, но и отличается богатой историей. Так, во времена Адольфа Гитлера в нем располагались нацистские казармы, затем — сталинские. До этого в здании была обувная фабрика. По словам Алибасова-младшего, особняк оказался крайне выгодной покупкой.

«Вроде как для москвича это недорого, но два года назад, до чемпионата мира по футболу, они стоили шесть миллионов [рублей], а через год будут стоить 20 миллионов [рублей]!» — похвастался Алибасов-младший в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Наследник музыканта также сравнил недвижимость с домом на Рублевке, но подчеркнул: культурное наследие несопоставимо по своей ценности.

Певица Полина Гагарина также решила сменить обстановку и переехала в новый дом вместе с детьми после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым. Строительство апартаментов завершилось спустя три года работ.

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нацизм недвижимость алибасов
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