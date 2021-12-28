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Российские комплексы «Тор-М2» могут поступить на вооружение ВС Белоруссии

Армия
Российские комплексы «Тор-М2» могут поступить на вооружение ВС Белоруссии
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 декабря. Белоруссия планирует приобрести у России новую партию модернизированных зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2». Об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

На вооружении у ВС республики уже находятся пять батарей российских ЗРК «Тор». Тогда поставки систем проходили в период с 2011 по 2018 годы.

«Обращение на поставку зенитных ракетных систем С-400 от Республики Белоруссия пока не поступало. Белорусская сторона планирует закупить зенитные ракетные комплексы "Тор-М2"», — цитирует Решетникову РИА Новости.

Комплекс «Тор-М2» представляет собой новейшую модификацию зенитно-ракетного комплекса «Тор». Вооружение способно поражать воздушные цели на дистанции до 15 километров. Каждая система имеет 16 управляемых зенитных ракет. ЗРК предназначен для уничтожения авиации противника, включая беспилотники, самолеты, вертолеты, а также различные боеприпасы. Ранее также сообщалось, что комплексы будут использоваться совместно с дальнобойными системами С-400 и «Панцирь-С».

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россия с-400 тор-м2
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