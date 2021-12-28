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Власти Подмосковья наградили городские округа с лучшим новогодним оформлением
Общество
Власти Подмосковья наградили городские округа с лучшим новогодним оформлением
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 декабря. Представителям наиболее ярко украшенных к празднику городских округов вручили почетные грамоты ГУИП Подмосковья. Всего за лучшее новогоднее оформление наградили девять округов. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ГУ по информационной политике региона.

Представители округов получили почетные грамоты ГУИП Московской области за вклад в развитие муниципальных образований по итогам праздничного украшения территорий. Были отмечены Балашиха, Королев, Котельники, Красногорск, Ленинский городской округ, Одинцово, Орехово-Зуево, Пушкино и Химки. В 150 подмосковных парках праздничную иллюминацию и огни на новогодних елках зажгли еще 1 декабря. Во всех муниципалитетах были украшены площади, где проводятся массовые мероприятия, а также общественные места.

Ранее ФАН рассказывал о доставленной в Кремль главной новогодней елке страны. Ее привезли из Подмосковья на специальном автопоезде.

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