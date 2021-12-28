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Аналитики АКРА спрогнозировали рост ипотечного кредитования в России после Нового года

Экономика
Аналитики АКРА спрогнозировали рост ипотечного кредитования в России после Нового года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 декабря. Ипотечное кредитование в России имеет значительный потенциал, и в 2022 году рост составит 20%, считают аналитики рейтингового агентства АКРА.

Эксперты не исключают, что в стране сохранятся льготные государственные программы. Развитие жилищного строительства для российских властей остается одним из приоритетных направлений, добавили в агентстве.

«Хотя интерес заемщиков к ипотечным кредитам будет сдерживаться из-за возросших процентных ставок и завершения льготных программ кредитования, высокая потребность населения в улучшении жилищных условий поддержит спрос на жилую недвижимость и отчасти компенсирует повышение стоимости кредита», — пояснили аналитики.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что недвижимость в стране больше не будет дорожать такими темпами. Пик цен на жилье уже пройден, в следующем году ситуация на рынке жилья станет более стабильная.

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ипотека акра льготное кредитование
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