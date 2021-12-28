Аналитик Шурыгин: НАТО боится жесткого ответа России на попытку «освоить» Украину

Москва, 28 декабря. Страны НАТО готовятся к вооруженному противостоянию с Россией, активно размещая в последние годы свои боевые системы на территориях бывших республики СССР, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

В интервью «Известиям» он сообщил, что Североатлантический альянс вынашивает агрессивные планы в отношении РФ. По его словам, военно-политический блок сконцентрирован на выработке наступательной стратегии, а также заинтересован в развертывании ударных боевых систем у российских границ.

«Мы все последние годы видим такое выстраивание НАТО, когда медленно-медленно подбираешься и крадешься все ближе к глотке врага. Сначала Альянс сдвинул свои политические решения в сторону России, затем они объясняли каждый следующий этап, что "мы тут немного полетаем, тут посадим пару самолетов"», – заявил аналитик.

Аналитик нашел ответ на вопрос, зачем Альянсу понадобились украинские территории. По его словам, за несколько лет в некоторых странах бывших советских республик, вступивших в НАТО, накопилась конкретная военная инфраструктура. Шурыгин отметил, что сегодня Украина является последней в длинном списке государств, которую Запад пытается «подмять» под себя.

«Остается только одна Украина, которую взялись уже осваивать по полной и ускоренно, боясь, что могут не успеть, и Россия даст достаточно жесткий ответ», – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что вступление в НАТО не поможет Киеву решить накопившиеся внутренние проблемы. При этом в РФ требуют от Альянса, чтобы тот отозвал решение о возможном принятии Украины и Грузии в блок, передает «Царьград».