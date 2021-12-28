Замедление добычи золота может поднять котировки драгоценного металла

Москва, 28 декабря. Мировая экономика может столкнуться с последствиями сокращения запасов золота. Об этом пишет информационное агентство REGNUM со ссылкой на заявление главного редактора Investing.com Анастасии Кошелевой.

Аналитики отметили повышенное внимание национальных банков к золоту. Оно постепенно начало заменять доллар в качестве инструмента хранения международных резервов. Кошелева отметила, что государства минимизируют риск возможного обесценивания доллара, что может существенно поднять цены на драгоценные металлы в долгосрочной перспективы.

«Есть данные, что объемы добычи в ближайшие годы будут снижаться и скоро достигнут уровня начала XXI века, а к 2034 году есть риск значительного сокращения запасов золота», — сказала она.

Золото ранее стало дорожать из-за повышенного спроса на защитные активы. Высокая волатильность на мировых рынках спровоцировала инвесторов на вложения в драгметалл.