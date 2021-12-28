Блогер Мирович нашел в культовых фильмах СССР заимствования у западных проектов

Минск, 28 декабря. Белорусский блогер Максим Мирович обвинил советских кинематографистов в плагиате. Он поделился подборкой фильмов, в которых нашел параллели с их западными предшественниками.

Знаменитые комедии Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова давно стали классикой советского кино, а фразы из них разошлись на цитаты. Однако блогер Максим Мирович убежден, что некоторые фильмы, полюбившиеся зрителям, далеко не так оригинальны, как может показаться. В качестве примера он привел картину «Кавказская пленница» 1966 года.

Блогер отметил, что троица в исполнении Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова похожа на героев «Песни мошенников» 1930 года, снятой в США, Мирович также подчеркнул: сюжеты фильмов имеют параллели, но режиссер Леонид Гайдай мог лишь вдохновляться западной картиной для своего проекта.

В список фильмов также вошла комедия «Бриллиантовая рука», которая имеет несколько цитат из датской картины «Бей первым, Фредди». Блогер уличил в заимствованиях и культовую «Иронию судьбы», которая напоминает мелодраму «Квартира» Билли Уайлдера.

Блогер убежден, что советские режиссеры вдохновлялись западными образцами кино на закрытых показах. По его мнению, затем некоторые концепции перекочевали в советские фильмы.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» готовится получить голливудский ремейк уже в конце 2022 года. Адаптация Марюса Вайсберга выйдет на Netflix 31 декабря.