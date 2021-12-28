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Лавров: многие страны не разделяют западный подход к созданию миропорядка

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 16:42
Политика
Лавров: многие страны не разделяют западный подход к созданию миропорядка
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 28 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров выступил с оценкой ситуации в мире на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

По его словам, лишь узкий круг западных государств считают нормой создавать собственный миропорядок и подчинять ему остальных участников международных отношений.

«Они ссылаются на некий миропорядок, основанный на правилах, которые они пишут сами в узком кругу, избегая форматов, в которых приходится сталкиваться с такими сильными игроками, как Россия и Китай», — сказал он.

Вместе с тем дипломат отметил, что многие государства не разделяют такой подход. В их число входят страны СНГ, БРИКС, Евразийского экономического сотрудничества, ШОС и многие другие.

Стоит отметить, что 28 декабря в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит СНГ. На нем главы государств подвели итоги председательства Белоруссии в организации в 2021 году.

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россия лавров снг
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