Гипотезу о многочленах Каждана-Луштига разгадают с помощью алгоритмов компании DeepMind

Лондон, 28 декабря. Алгоритмы британской компании DeepMind используют для разгадывания старой математической гипотезы о многочленах Каждана-Луштига.

Речь идет о математической проблеме, которую ассоциируют с систематической алгеброй высших измерений. Ученые занимаются разгадкой этой теории больше 40 лет.

Эксперты применили метод контролируемого машинного обучения, выявив скрытую связь между математическими узлами двух разных типов. Благодаря этому можно сформулировать другую теорему, которая поможет в доказательстве основной гипотезы.

Инструменты искусственного интеллекта значительно помогают ученым в решении сложных уравнений. Специалисты продолжат работать над развитием этой технологии в области вычислений, передает Planet Today.

Ученые из Института математики имени Келдыша создали модель развития пандемии COVID-19. Они сравнили распространение вируса с движением частиц в ядерных реакторах.