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Звезды Comedy Club сравнили Маслякова-младшего с сыном Плющенко

Шоу-бизнес
Звезды Comedy Club сравнили Маслякова-младшего с сыном Плющенко
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Loo

Москва, 28 декабря. Сын главы программы КВН Александр Масляков — младший стал предметом шуток со стороны комиков Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, которые рассказали, как за глаза называют наследника телеведущего Александра Маслякова.

Новый проект Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова регулярно высмеивает главных звезд российского шоу-бизнеса. В новом эпизоде речь зашла об Александре Маслякове —младшем. Участники сыграли в пародийную версию игры «Что? Где? Когда?». В какой-то момент звезды Comedy Club сравнили сына ведущего КВН Маслякова с сыном фигуриста Евгения Плющенко Гном Гномычем.

«Гном Гномыч Масляков. Деревня Вкусные Козюли», — иронично отметил ведущий.

Батрутдинов повторил «Гном Гномыч Масляков» и не смог удержаться от смеха. Музыкант Александр Ревва не оценил шутку по достоинству. Артист не придумал, как поддержать остроту и только произнес «Фу!». Затем ведущие прошлись по супружеской паре режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.

Несмотря на популярность комиков, они подверглись критике со стороны внука Юрия Никулина. Никулин-младший отметил, что юмор Гарика Харламова устарел. Он также признался, что считает выступления юмористов балаганом, а шутки — плоскими.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезды Comedy Club сравнили Маслякова-младшего с сыном Плющенко
квн масляков харламов
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