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Воины-интернационалисты отметили годовщину отправки советского контингента в Афганистан
Общество
Воины-интернационалисты отметили годовщину отправки советского контингента в Афганистан
zelenogradsk.com  /  Пресс-служба МО «Зеленоградский городской округ»

Москва, 28 декабря. Встреча воинов-интернационалистов стран СНГ, посвященная 42-й годовщине начала оказания интернациональной помощи афганскому народу, прошла в режиме онлайн-телемоста.

Инициатором проведения телемоста выступил Союз ветеранов-интернационалистов Таджикистана. Мероприятие было организовано Оргкомитетом социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет народы» при информационной поддержке «Ветеранских вестей» и Международного медиа-холдинга Veterans News, сообщают «Ветеранские вести».

Воины-интернационалисты Таджикистана провели онлайн-экскурсию на реке Пяндж, через которую в 1979 году ограниченный воинский контингент вошел в Афганистан. Ветераны из России, Таджикистана, Казахстана и Донецкой Народной Республики поделились с приглашенными школьниками, студентами и воинами-интернационалистами из разных стран СНГ и регионов России воспоминаниями о годах своей службы в Афганистане.

Ранее ФАН рассказывал, как в Москве прошла волонтерская акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Уточняется, что добровольцы взяли на себя доставку ветеранам и воинам-интернационалистам благодарственных писем и памятных подарков.

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