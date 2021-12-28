Воины-интернационалисты отметили годовщину отправки советского контингента в Афганистан

Москва, 28 декабря. Встреча воинов-интернационалистов стран СНГ, посвященная 42-й годовщине начала оказания интернациональной помощи афганскому народу, прошла в режиме онлайн-телемоста.

Инициатором проведения телемоста выступил Союз ветеранов-интернационалистов Таджикистана. Мероприятие было организовано Оргкомитетом социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет народы» при информационной поддержке «Ветеранских вестей» и Международного медиа-холдинга Veterans News, сообщают «Ветеранские вести».

Воины-интернационалисты Таджикистана провели онлайн-экскурсию на реке Пяндж, через которую в 1979 году ограниченный воинский контингент вошел в Афганистан. Ветераны из России, Таджикистана, Казахстана и Донецкой Народной Республики поделились с приглашенными школьниками, студентами и воинами-интернационалистами из разных стран СНГ и регионов России воспоминаниями о годах своей службы в Афганистане.

Ранее ФАН рассказывал, как в Москве прошла волонтерская акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Уточняется, что добровольцы взяли на себя доставку ветеранам и воинам-интернационалистам благодарственных писем и памятных подарков.