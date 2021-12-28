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Ученые из Нидерландов заявили о незнании Джеймсом Бондом правил гигиены

Общество
Ученые из Нидерландов заявили о незнании Джеймсом Бондом правил гигиены
Кадр из фильма «Из России с любовью»

Москва, 28 декабря. Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды) проанализировали соблюдение спецагентом 007 Джеймсом Бондом правил гигиены. Они считают, что персонаж пренебрегает простыми правилами. Материалы опубликованы в журнале Travel Medicine and Infectious Disease.

Авторы изучили 86 международных поездок, которые совершал агент 007 по сюжету фильмов, снятых с 1962 по 2021 год. Они обратили внимание на активную сексуальную жизнь героя. При этом после знакомства проходило не так много времени, как Бонд с новой пассией оказывался в кровати. У них было мало времени для обмена медицинскими анамнезами, сообщает телеканал «360».

Кроме того, спецагент только два раза помыл руки за весь хронометраж, несмотря на многочисленные контакты с патогенами. В Индии на героя напала пиявка, которая может вызывать опасное заболевание, в том числе сепсис.

По мнению экспертов, Бонд невежественен в вопросах гигиены и профилактики тропических болезней. Исследователи считают, что руководство MI-6, на которое работает агент, должно более внимательно относиться к сотруднику.

В этом году вышел последний фильм, в котором Джеймса Бонда играет Дэниэл Крэйг, «Не время умирать». Скоро кинематографисты приступят к поискам нового артиста, который воплотит на экране агента 007.

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медицина исследование джеймс бонд
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