Ученые из Нидерландов заявили о незнании Джеймсом Бондом правил гигиены

Москва, 28 декабря. Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды) проанализировали соблюдение спецагентом 007 Джеймсом Бондом правил гигиены. Они считают, что персонаж пренебрегает простыми правилами. Материалы опубликованы в журнале Travel Medicine and Infectious Disease.

Авторы изучили 86 международных поездок, которые совершал агент 007 по сюжету фильмов, снятых с 1962 по 2021 год. Они обратили внимание на активную сексуальную жизнь героя. При этом после знакомства проходило не так много времени, как Бонд с новой пассией оказывался в кровати. У них было мало времени для обмена медицинскими анамнезами, сообщает телеканал «360».

Кроме того, спецагент только два раза помыл руки за весь хронометраж, несмотря на многочисленные контакты с патогенами. В Индии на героя напала пиявка, которая может вызывать опасное заболевание, в том числе сепсис.

По мнению экспертов, Бонд невежественен в вопросах гигиены и профилактики тропических болезней. Исследователи считают, что руководство MI-6, на которое работает агент, должно более внимательно относиться к сотруднику.

В этом году вышел последний фильм, в котором Джеймса Бонда играет Дэниэл Крэйг, «Не время умирать». Скоро кинематографисты приступят к поискам нового артиста, который воплотит на экране агента 007.