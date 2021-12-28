Экономист Землянский: одна банальная ошибка США дает России право хоть завтра ввести войска в Донбасс

Киев, 28 декабря. Соединенные Штаты в запале санкционной агрессии против РФ допустили глупейшую с дипломатической точки зрения ошибку, из-за которой Россия может в любой момент бросить войска на помощь ЛДНР.

Большая информационная кампания западных СМИ о выдуманном вторжении на этом фоне выглядит глупо и неадекватно. Россия имеет полное право выстроить свои войска вдоль линии разграничения и вломить украинской группировке по первое число за обстрелы территорий Луганской и Донецкой народных республик. Причем возможность эту в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права Москве предоставил Вашингтон, официально наложив санкции, как на одну из сторон конфликта.

С таким предупреждением в адрес украинской власти в эфире телеканала «НАШ» выступил экономист Валентин Землянский, призвав прекращать глупую истерию с выдуманным нападением. Он повторил, что ни США, ни ЕС не смогут предъявить России никаких претензий, если она развернет хоть всю свою южную группировку войск вдоль линии фронта в Донбассе, пустив в бегство ВСУ. Поэтому все вопли Киева и Вашингтона по поводу вторжения бессмысленны и абсурдны.

Федеральное агентство новостей /

«Я бы не был так наивен, полагая, что заявления Москвы и реакция НАТО были обусловлены ситуацией в Донбассе и вопросом будут ли введены войска. И если возводить это в абсолют, то в принципе России ничего не мешает зайти на территорию ЛДНР, потому что в данном случае она просто скажет: «Ну вы же наложили санкции как на сторону конфликта. Вас же не интересует формальная сторона, и она формализуется, а войска РФ становятся по линии разграничения». США допустили банальную и совсем уж глупую для такого уровня ошибку, дав России полное право хоть завтра ввести войска в Донбасс. И пускай хоть кто-то попробует пикнуть в Киеве, Брюсселе или Вашингтоне. Никто и пальцем не пошевелит, так как в сфере международного права в таких действиях комар носу не подточит. ВСУ пора сворачиваться и спешно уходить с такими раскладами», — заверил студию Землянский.

Экономист повторил, что давно пора прекратить позориться все с той же угрозой вторжения восьмой год подряд и напомнил, что при Порошенко Турчинов одно время вообще каждые две недели предупреждал грозным голосом о вторжении. И тогда, и сейчас этот прием применяют только ради прикрытия социально-экономических проблем.

Землянский призвал украинскую власть смотреть шире на происходящее на международной арене. Он отметил, что в требованиях, выставленных Москвой перед США по НАТО Украина упоминается лишь как один из пунктов. Причем Вашингтон не отмел этот пункт как неприемлемый. У Байдена заявили, что готовы обсуждать и предлагать свои варианты. Украинский вопрос решают крупные игроки и Украине поздно метаться, пытаясь доказать кому-то свою значимость.

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