Абрамченко: молочная продукция станет приоритетом развития сельского хозяйства

Москва, 28 декабря. Российское правительство намерено уделить существенное внимание доктрине продовольственной безопасности. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее слова передает информационное агентство «Прайм».

Сельское хозяйство в России должно обеспечивать требуемый уровень производства по каждому из базовых направлений. Одним из направлений, в котором аграриям необходимо будет достичь прогресса, она назвала производство молока.

«Вы знаете, что у нас пока не дотягивают до показателей доктрины показатели по молоку и молокопродуктам, не дотягивают пока овощи и бахчевые. Вот по этим направлениям нужно дополнительный сделать акцент», — заявила вице-премьер.

По ее словам, резкий рост продуктовых цен не будет возможен в России. Абрамченко объяснила это хорошим урожаем в уходящем году.