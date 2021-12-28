Россия нарастит экспорт электроэнергии в Китай до рекордного уровня

Москва, 28 декабря. «Интер РАО», единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ, подписал контракты на рекордные поставки в Китай в 2022 году — до 4,4 млрд киловатт-час, передает пресс-служба компании.

Вице-премьер России Александр Новак ранее отмечал, что поставки российской электроэнергии в КНР по итогам текущего года достигнут 4 млрд киловатт-час. Также чиновник не исключил возможность их дальнейшего увеличения.

Компания «Интер РАНО» еще в октябре текущего года практически в два раза нарастила экспорт электроэнергии на территорию Китая. Поводом для этого стал запрос со стороны Пекина на фоне энергетического дефицита, вызванного газовым кризисом в Европе. Предприятия КНР тогда столкнулись с массовыми отключениями из-за перебоев на электростанциях.

Посол РФ в КНР Андрей Денисов ранее заявил, что взаимный товарооборот между странами в 2021 году установит новый рекорд. Уже сейчас показатель превысил 130 млрд долларов.