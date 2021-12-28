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Черное море у берегов Евпатории окрасилось в ярко-золотистый цвет

Общество
Черное море у берегов Евпатории окрасилось в ярко-золотистый цвет
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Евпатория, 28 декабря. Черное море у берега рядом с Евпаторией в Крыму приобрело ярко-золотистый цвет. Причину объяснил глава администрации города Роман Тихончук.

Изменение цвета Черного моря на территории Крыма связано со штормом. В результате разгула стихии со дна поднялось много песка, рассказал Тихончук в беседе с ТАСС.

«Побережье Евпатории протяженное, такие явления могут наблюдаться не везде, если они наблюдаются, то это чисто природное явление — цвет воде придает песок, поднятый со дня моря штормом», — объяснил глава администрации города.

Рост числа опасных природных явлений ожидается в России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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черное море цвет песок
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