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Сенатор Джабаров потребовал от Кулебы не влезать в отношения России с НАТО и США

Политика
Сенатор Джабаров потребовал от Кулебы не влезать в отношения России с НАТО и США
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 декабря. Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе следует заниматься делами собственного государства, а не вмешиваться в диалог между Россией и Соединенными Штатами с НАТО. С таким мнением выступил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Недавно украинский дипломат заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс якобы не предоставят гарантий по безопасности, которые требует Москва. Джабаров прокомментировал выпад украинского министра.

«Я бы сказал не очень литературно: его забыли спросить США и НАТО», — подчеркнул член Совфеда в беседе с RT.

Российский сенатор призвал Кулебу не влезать в отношения России с третьими сторонами. Он также посоветовал министру заняться вопросами, относящимися к происходящему внутри Украины.

Ранее глава украинского МИД не исключил договоренностей между РФ и Соединенными Штатами по отдельным вопросам. Однако «большая сделка» между Москвой и Западом находится в области «ненаучной фантастики», убежден министр.

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сша нато кулеба
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