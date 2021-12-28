В Бийске запланирован капремонт моста

Барнаул, 28 декабря. Власти города Бийска решили провести капремонт основного коммунального моста через реку Бия.

Из дорожного фонда Алтайского края на основательный ремонт моста через Бию выделено 150 миллионов рублей. Сейчас пропускная способность переправы, которая была построена еще в 1965 году, оценивается в пять тысяч автомобилей в сутки, чего явно недостаточно. Конкурс по определению подрядчика для ремонта моста мэрия Бийска объявит в феврале 2022 года, сообщает «Наш Бийск».

Отмечается, что на время ремонтных работ мост полностью перекрываться не будет, но придется делать перерывы в движении трамваев, так как предстоит отремонтировать и трамвайные пути.

Ранее ФАН сообщал о том, что в ближайшие три года Дагестан получит из федерального бюджета около 5 миллиардов рублей на ремонт мостов. Эта сумма более чем вдвое превышает вложения в соответствующую инфраструктуру в соседних регионах.