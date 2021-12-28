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Курский фольклорный ансамбль победил в международном конкурсе
Общество
Курский фольклорный ансамбль победил в международном конкурсе
администрация Курской области  / 

Курск, 28 декабря. Курский фольклорный ансамбль «Ларец» победил в международном конкурсе «Мечтай с Музыкантофф» в номинации «Вокал. Народный вокал. Смешанная категория». Его итоги были подведены в канун Нового года. Конкурс организован фестивальным движением «Музыкантофф» при информационной поддержке Департамента культуры города Москвы, сообщает издание «Друг для друга».

На участие в международном конкурсе поступило более восьми тысяч заявок из России, Польши, Грузии, Франции, Украины, Армении, победителей выбирали в творческих номинациях: театр, вокал, хореография, а в состав жюри вошли профессиональные вокалисты, композиторы, хореографы и музыканты.

Администрация Курской области поздравила участников коллектива и его руководителя Анну Кунавину с победой и пожелала им творческих успехов.

Ранее ФАН рассказывал о музыкальном конкурсе «Новая звезда». Его финалисткой стала певица из Курска Анна Медведева.

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