Курский фольклорный ансамбль победил в международном конкурсе

Курск, 28 декабря. Курский фольклорный ансамбль «Ларец» победил в международном конкурсе «Мечтай с Музыкантофф» в номинации «Вокал. Народный вокал. Смешанная категория». Его итоги были подведены в канун Нового года. Конкурс организован фестивальным движением «Музыкантофф» при информационной поддержке Департамента культуры города Москвы, сообщает издание «Друг для друга».

На участие в международном конкурсе поступило более восьми тысяч заявок из России, Польши, Грузии, Франции, Украины, Армении, победителей выбирали в творческих номинациях: театр, вокал, хореография, а в состав жюри вошли профессиональные вокалисты, композиторы, хореографы и музыканты.

Администрация Курской области поздравила участников коллектива и его руководителя Анну Кунавину с победой и пожелала им творческих успехов.

Ранее ФАН рассказывал о музыкальном конкурсе «Новая звезда». Его финалисткой стала певица из Курска Анна Медведева.