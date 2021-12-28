Волочкова рассмешила поклонников появлением на шоу «Давай поженимся!» в парике

Москва, 28 декабря. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова стала участницей популярного шоу «Давай поженимся!». Она показала кадр со съемок, чем рассмешила поклонников.

Танцовщица была в коротком платье с глубоким декольте. Наряд, как всегда, подчеркнул длинные ноги знаменитости и ее стройность. Разбавила «скромность» 45-летняя звезда широким золотым ремнем и большим кольцом.

Интерес у подписчиков вызвала прическа звезды балета. В этот раз артистка была с длинными волосами. Но, видимо, предчувствуя любопытство комментаторов, сообщила, что это парик жениха, пишет «Вечерняя Москва». Впрочем, фото все равно вызвало смех у интернет-пользователей, которые обратили внимание на редеющие волосы Волочковой.

«Наконец-то на голове появились волосы!»; «Что за лапша на голове? Куда катится эта женщина... Поржать да забыть»; «Мочалкин блюз»; «Наконец-то не жирная голова!» — написали интернет-пользователи в комментариях под фото.

Нашлись комментаторы, которые увидели «алкогольную искру» в глазах артистки. Впрочем, звезде уже не первый раз говорят об употреблении спиртного. Нарколог Эркен Иманбаев заявил, что Волочкова не похожа на человека, страдающего алкоголизмом. При этом, по его мнению, у нее бывают запои.