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Волочкова рассмешила поклонников появлением на шоу «Давай поженимся!» в парике

Шоу-бизнес
Волочкова рассмешила поклонников появлением на шоу «Давай поженимся!» в парике
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 28 декабря. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова стала участницей популярного шоу «Давай поженимся!». Она показала кадр со съемок, чем рассмешила поклонников.

Танцовщица была в коротком платье с глубоким декольте. Наряд, как всегда, подчеркнул длинные ноги знаменитости и ее стройность. Разбавила «скромность» 45-летняя звезда широким золотым ремнем и большим кольцом.

Интерес у подписчиков вызвала прическа звезды балета. В этот раз артистка была с длинными волосами. Но, видимо, предчувствуя любопытство комментаторов, сообщила, что это парик жениха, пишет «Вечерняя Москва». Впрочем, фото все равно вызвало смех у интернет-пользователей, которые обратили внимание на редеющие волосы Волочковой.

«Наконец-то на голове появились волосы!»;

«Что за лапша на голове? Куда катится эта женщина... Поржать да забыть»;

«Мочалкин блюз»;

«Наконец-то не жирная голова!» — написали интернет-пользователи в комментариях под фото.

Нашлись комментаторы, которые увидели «алкогольную искру» в глазах артистки. Впрочем, звезде уже не первый раз говорят об употреблении спиртного. Нарколог Эркен Иманбаев заявил, что Волочкова не похожа на человека, страдающего алкоголизмом. При этом, по его мнению, у нее бывают запои.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова рассмешила поклонников появлением на шоу «Давай поженимся!» в парике
волочкова фото соцсети
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