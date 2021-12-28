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Рябков: Москва «положит заслон» расширению НАТО у российских границ

Политика
Рябков: Москва «положит заслон» расширению НАТО у российских границ
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 28 декабря. Россия будет не просто препятствовать, а «положит заслон» расширению НАТО на восток, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

В интервью изданию «Интерфакс» российский дипломат подчеркнул, что РФ больше не может мириться с ситуацией, которая складывается у границ государства. По его словам, Москва будет добиваться сокращения присутствия западных военных в районах, где после 1997 года наблюдается негативная динамика.

«Мы не можем мириться с расширением НАТО. Мы будем этому не просто препятствовать, мы положим этому заслон», — заявил Рябков.

Ранее сообщалось, что тема нерасширения Североатлантического альянса станет ключевой на предстоящих переговорах по безопасности. По словам Рябкова, Москве крайне важно получить подтверждение, что в делегации НАТО будут военные представители.

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