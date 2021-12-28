Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 17:33
17:30
Армия
Решение властей Украины отправить женщин на службу в ВСУ возмутило читателей Guancha
17:30
Армия
Россия обсуждает экспортные поставки комплексов С-400 сразу с несколькими странами
17:30
Общество
АвтоВАЗ представит новый внедорожник Lada Niva в 2024 году
17:30
Происшествия
Прощание с убитой в Канске семьей состоится 29 декабря
17:25
Общество
Технолог Быстров посоветовал протереть крабовые палочки салфеткой для проверки красителей
17:20
Происшествия
В Алтайском крае мать получила четыре года колонии за истязание восьми детей
17:20
Шоу-бизнес
Савчук отреагировал на слухи о романе с экс-женой Лепса
17:16
Общество
Тематический поезд «Шахматы» начал курсировать на Сокольнической линии метро Москвы
17:14
Политика
Памятник Фиделю Кастро в Москве укрепит российско-кубинскую дружбу 
17:14
Шоу-бизнес
Юрий Лоза собирается поститься в Новый год
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Авраам Руссо связал свое поражение в шоу «Суперстар» с национализмом

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 15:59
Шоу-бизнес
Авраам Руссо связал свое поражение в шоу «Суперстар» с национализмом
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 28 декабря. Певец Авраам Руссо поделился переживаниями из-за своего поражения в телепроекте «Суперстар». Артист уверен, что его уход объясняется предубеждениями со стороны жюри.

Авраам Руссо планировал заново покорить российскую сцену в телепроекте «Суперстар». Однако артисту пришлось покинуть шоу после нескольких выпусков. Музыкант признался в беседе с «Газетой.ru», что уверен в своих выступлениях и связывает свое поражение с национализмом.

«Какой смысл был валить хедлайнера, я не знаю. Возможно, потому что я нерусский. Не хочу себя хвалить, давайте представим, что от моего лица говорит какой-то другой профессиональный музыкант. Артист должен хорошо выглядеть. Если поставить всех участников в ряд, кто лучше всех выглядел?» — отметил артист.

Руссо подчеркнул: из всех участников лишь ему удалось поднять карьеру на мировой уровень, а его выступления были самыми сильными, с широким музыкальным диапазоном. В финальном эпизоде победителями проекта стали сразу два артиста: Шура и Виктор Салтыков.

Руссо также рассказал о проектах вне телешоу. Артист признался, что испытывает ностальгию по работе с Кристиной Орбакайте, но не готов рисковать и записывать с ней новые совместные треки.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Авраам Руссо связал свое поражение в шоу «Суперстар» с национализмом
певец руссо Суперстар
Комментировать