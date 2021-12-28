Авраам Руссо связал свое поражение в шоу «Суперстар» с национализмом

Москва, 28 декабря. Певец Авраам Руссо поделился переживаниями из-за своего поражения в телепроекте «Суперстар». Артист уверен, что его уход объясняется предубеждениями со стороны жюри.

Авраам Руссо планировал заново покорить российскую сцену в телепроекте «Суперстар». Однако артисту пришлось покинуть шоу после нескольких выпусков. Музыкант признался в беседе с «Газетой.ru», что уверен в своих выступлениях и связывает свое поражение с национализмом.

«Какой смысл был валить хедлайнера, я не знаю. Возможно, потому что я нерусский. Не хочу себя хвалить, давайте представим, что от моего лица говорит какой-то другой профессиональный музыкант. Артист должен хорошо выглядеть. Если поставить всех участников в ряд, кто лучше всех выглядел?» — отметил артист.

Руссо подчеркнул: из всех участников лишь ему удалось поднять карьеру на мировой уровень, а его выступления были самыми сильными, с широким музыкальным диапазоном. В финальном эпизоде победителями проекта стали сразу два артиста: Шура и Виктор Салтыков.

Руссо также рассказал о проектах вне телешоу. Артист признался, что испытывает ностальгию по работе с Кристиной Орбакайте, но не готов рисковать и записывать с ней новые совместные треки.