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Купол Воскресенской церкви в Суздале теперь покрыт позолотой
Общество
Купол Воскресенской церкви в Суздале теперь покрыт позолотой
pixabay.com  / 

Суздаль, 28 декабря. Жители и гости старинного Суздаля получили новогодний подарок. На Торговой площади в центре города теперь сверкает не только новогодняя елка, но и купола храма. Вместо старого черного купола церковь получила золотой. Средства на него выделил меценат, сообщают «Владимирские ведомости».

Воскресенская церковь была построена в начале XVIII века, в этом году ей исполняется 301 год. Этот белокаменный храм появился вместо сгоревшей старой деревянной церкви. Он отличается простой, строгой и лаконичной архитектурой, зато теперь, благодаря меценату, его купол сверкает золотом.

Ранее ФАН рассказывал о реставрации православной церкви в сирийском городе Шакра. Восстанавливать его помогает Министерство обороны РФ.

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церковь купол меценат позолота
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