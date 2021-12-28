Купол Воскресенской церкви в Суздале теперь покрыт позолотой

Суздаль, 28 декабря. Жители и гости старинного Суздаля получили новогодний подарок. На Торговой площади в центре города теперь сверкает не только новогодняя елка, но и купола храма. Вместо старого черного купола церковь получила золотой. Средства на него выделил меценат, сообщают «Владимирские ведомости».

Воскресенская церковь была построена в начале XVIII века, в этом году ей исполняется 301 год. Этот белокаменный храм появился вместо сгоревшей старой деревянной церкви. Он отличается простой, строгой и лаконичной архитектурой, зато теперь, благодаря меценату, его купол сверкает золотом.

Ранее ФАН рассказывал о реставрации православной церкви в сирийском городе Шакра. Восстанавливать его помогает Министерство обороны РФ.