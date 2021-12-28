Warner Bros. могла снять фильм «Матрица: Воскрешение» и без участия Ланы Вачовски

Лос-Анджелес, 28 декабря. Продолжение франшизы «Матрица» могло бы выйти и без участия создателей оригинальной трилогии, заявил продюсер ленты «Матрица: Воскрешение» Джеймс МакТиг изданию Collider.

Студия Warner Bros. согласилась на предложение Ланы Вачовски вернуться к работе над продолжением фильма про Нео, так как у нее был опыт в этой киновселенной, заявил МакТиг. По его словам, основным мотивом студии к съемкам продолжения являлся вопрос заработка.

Фильм «Матрица: Воскрешение» вышел на большие экраны 16 декабря. Критики неоднозначно восприняли новую картину. Проект все же собрал около 70 млн долларов в прокате. Бюджет фильма составил около 22 млн долларов.

Ранее Лана Вачовски рассказала, что начала писать сценарий к продолжению «Матрицы» после смерти своих родителей. Так режиссер пыталась пережить их утрату. Вачовски также заявила, что не планирует работать над продолжением этой истории.