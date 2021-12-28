Под защитой россиян: стало известно, какие события легли в основу фильма «Гранит»

Во вторник, 28 декабря, в прокат выходит фильм «Гранит», который является идейным продолжением ранее выходивших боевиков «Турист» и «Солнцепек». Последние повествуют о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, а также об участии добровольцев из РФ в конфликте на территории Донбасса. Новинка кино рассказывает о событиях 2019 года в Мозамбике.

Подробнее о том, чем занимались отечественные специалисты на территории страны и почему авторы картины решили рассказать их историю, читайте в материале Федерального агентства новостей.

О чем кино

В синопсисе, опубликованном на официальной странице фильма «Гранит» в социальной сети «Вконтакте», значится, что российские инструкторы прибыли в Мозамбик по приглашению местных властей, которые стремились обезопасить мирное население от активизировавшихся накануне выборов боевиков.

«Террористы расстреливают местных жителей, поджигают дома, убивают родителей Жозе, а сам мальчик и его брат попадают к ним в плен. Тем временем в Судане русские инструкторы тренируют бойцов местной армии, один из инструкторов — опытный боец с позывным Гранит, которому не нравится, что на базе нет подходящего для него задания. Вскоре поступает приказ отправить часть инструкторов в Мозамбик. Гранит с небольшим отрядом прибывает на военную базу в Муэдо и застает печальную картину: солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину, приказы выполняют с трудом, а генерал Фубо отказывается делиться информацией о численности и расположении вражеских отрядов. Гранит намеревается провести разведку и добыть необходимые сведения самостоятельно».

Обстановка в Мозамбике

События, описанные в фильме, соотносятся с реальностью, так как в 2019 году правительство Мозамбика действительно обратилось за помощью к Российской Федерации и попросило оказать содействие в установлении безопасности на территории республики в преддверии всеобщих выборов.

К тому времени радикальная группировка «Ансар ас-Сунна» («Сторонники Сунны»), созданная боевиками ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), уже как четыре года активно действовала на юге страны. Начиная с 2017 года экстремисты постоянно нападали на небольшие поселения, убивая безоружных, уводя скот и сжигая дома. Таким образом они постепенно «очищали» от сторонников официального правительства провинцию Кабу-Делгаду, считая ее собственной вотчиной.

Федеральное агентство новостей /

Одним из самых жестоких инцидентов стало обезглавливание более чем 50 человек на стадионе в населенном пункте на севере республики. Боевики превратили футбольное поле в место массовых казней.

Федеральное агентство новостей /

Помощь России

Опасаясь возможного срыва предстоящего голосования на всеобщих выборах 15 октября 2019 года, власти в Мапуту обратились к России. Практически сразу в регион направилась небольшая группа отечественных специалистов, которые приступили к обучению местных военнослужащих и помогли организовать оборону государства.

Для того чтобы определить зоны активности боевиков, им пришлось вместе с офицерским составом объехать самые опасные провинции Кабу-Делгаду. Естественно, не обходилось без стычек с террористами. Прибытие представителей РФ и явно усилившееся противодействие со стороны местных военных не осталось незамеченным боевиками — атаки прекратились на довольно длительное время.

Как итог проделанной работы, властям удалось провести выборы, на которых победил действующий президент Фелипе Ньюси, который набрал 73,46% голосов и сохранил за собой кресло главы государства. Выполнив работу, россияне вернулись на Родину. Однако, когда лидеры боевиков узнали о выводе отечественных инструкторов, нападения на гражданских и правительственные силы возобновились.

Как отмечают создатели картины, эти события и легли в основу сюжета «Гранита». Подробнее о том, как Мозамбик стал африканской цитаделью ИГ, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей /

Премьера боевика «Гранит» состоится во вторник, 28 декабря, в 23.20 на телеканале НТВ. Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

1 Организация запрещена на территории РФ.