Синоптик Вильфанд пообещал жителям России «голубоватый» январь

Москва, 28 декабря. «Голубоватый» январь ожидается на территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха в первый месяц 2022 года почти на всей территории России будет немного ниже средних значений. В связи с этим, прогностическая карта окрашивается в светло-голубые оттенки, рассказал синоптик во время пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

«На всей территории страны температурный фон около нормы. Голубоватый цвет (карты — ред.) говорит о том, что прогнозируется норма, но на отрицательном фоне», — объяснил Вильфанд.

При этом в юго-восточной части Европейской территории страны температура превысит многолетние значения. Резких перепадов показателей не ожидается, но зима будет неровной, подытожил синоптик.

Также специалисты Гидрометцентра спрогнозировали погоду на праздничную ночь в России. Согласно предварительным сведениям, 2022 год встретит жителей страны оттепелью.