Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с порталом FBM.ru

Санкт-Петербург, 28 декабря. Новостной портал FBM.ru присоединился к Медиагруппе «Патриот» в качестве нового партнера. О сотрудничестве объявил глава медиацентра Николай Столярчук.

FBM.ru — интернет-издание, которое фокусируется на экономических и общественно-значимых событиях. Портал размещает авторские материалы, а также берет интервью у предпринимателей и рассказывает о спецпроектах на различные темы. Глава Медиацентра «Патриот» Николай Столярчук сообщил на сайте медиагруппы о начале сотрудничества с новым партнером.

«В преддверии нового года Медиагруппа «Патриот» рада начать сотрудничество с авторитетным изданием FBM.ru. Экономический и социальный блок являются самыми востребованными у наших читателей, мы уверены в успехе работы с новым партнером», — подчеркнул Столярчук.

Редактор издания FBM.ru Светлана Пятахина также прокомментировала партнерство. Она отметила, что портал сохранит миссию освещать новую и интересную информацию.

Медиагруппа «Патриот» также стала лучшим партнером года. Специальный Олимпийский Комитет подвел итоги года и наградил медиацентр.