Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 16:05
16:02
Происшествия
Появились кадры с места стрельбы в больнице Светлограда
16:01
Происшествия
Убил, угнал трактор, сбыл оружие: 15 лет строгого режима получил житель Прикамья
15:59
Общество
Дед Мороз залез в воду к акулам, чтобы поздравить посетителей "Мосаквариума"
15:59
Шоу-бизнес
Авраам Руссо связал свое поражение в шоу «Суперстар» с национализмом
15:58
Общество
Мордовия будет по-новому сохранять национальную культуру и государственные языки
15:56
Общество
Warner Bros. могла снять фильм «Матрица: Воскрешение» и без участия Ланы Вачовски
15:56
Общество
Геннадий Онищенко: в 2022 году с пандемией COVID-19 будет покончено
15:54
Происшествия
В Перми будут судить предпринимателя, который причинил бюджету ущерб в 353 млн рублей
15:54
Весь мир
Ложные надежды Киева: США готовы забыть Украину
15:49
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал жителям России «голубоватый» январь
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый сезон сериала «Сваты» выйдет в России в урезанном формате

Общество
Новый сезон сериала «Сваты» выйдет в России в урезанном формате
Кадр из сериала «Сваты»  /  Идущий к мечте / СВАТЫ 7

Москва, 28 декабря. Премьера нового сезона сериала «Сваты» состоялась в России, но зрителям покажут не 16 серий, а всего девять.

Часть материала не была включена в монтаж. Новый сезон станет последним, рассказал режиссер Андрей Яковлев. В последний день съемок он объявил о завершении семейной эпопеи «Сваты».

Некоторые телезрители совсем не расстроились из-за урезанного формата сериала, так как их очень разочаровал новый сезон проекта. Зрители раскритиковали «Сватов» за отсутствие единого сюжета и слабый юмор. Некоторые комментаторы заметили, что запущенный в 2008 году проект уже устарел.

Ранее сообщалось, что российские поклонники «Сватов» смогут увидеть долгожданный седьмой сезон в телеэфире канала «Россия-1».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Новый сезон сериала «Сваты» выйдет в России в урезанном формате
сериал сваты квартал 95
Комментировать