Новый сезон сериала «Сваты» выйдет в России в урезанном формате

Москва, 28 декабря. Премьера нового сезона сериала «Сваты» состоялась в России, но зрителям покажут не 16 серий, а всего девять.

Часть материала не была включена в монтаж. Новый сезон станет последним, рассказал режиссер Андрей Яковлев. В последний день съемок он объявил о завершении семейной эпопеи «Сваты».

Некоторые телезрители совсем не расстроились из-за урезанного формата сериала, так как их очень разочаровал новый сезон проекта. Зрители раскритиковали «Сватов» за отсутствие единого сюжета и слабый юмор. Некоторые комментаторы заметили, что запущенный в 2008 году проект уже устарел.

Ранее сообщалось, что российские поклонники «Сватов» смогут увидеть долгожданный седьмой сезон в телеэфире канала «Россия-1».