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Синоптик Вильфанд предупредил о росте числа опасных природных явлений в России

Общество
Синоптик Вильфанд предупредил о росте числа опасных природных явлений в России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 28 декабря. Рекордное число в 1155 опасных погодных явлений было зафиксировано метеорологами в 2021 году на территории Российской Федерации.

Данный показатель превысил предыдущий рекорд 2008 года. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

«За 11 месяцев произошло 1155 опасный явлений на территории страны. До сих пор самое большое количество было в 2008 году — 1090», — подчеркнул он.

При этом в прошлом году фиксировалась 1 тыс. опасных явлений. Всего за последние 50 лет их количество в России увеличилось в два раза. При этом аналогичная ситуация наблюдается и в других странах, подчеркнул специалист.

Также Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая установится в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, в российской столице ожидается небольшое потепление и облачность.

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