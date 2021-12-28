Новый метод расчета недельной инфляции внедрят в Росстате с 2022 года

Москва, 28 декабря. Статистическое ведомство РФ нашло способ устранить несовершенство существовавшей системы расчета показателей. Об этом пишет «Российская газета».

Данные по инфляции будут регистрировать в пятницу. Это позволит учесть изменения цены на рынках, которые не работают по понедельникам. Результаты мониторинга показывают, что их доля достигает 36% от всех рынков. Также изменят перечень товаров, которые отслеживает Росстат.

«С января 2022 года вносятся изменения в расчет еженедельной оценки индекса потребительских цен (ИПЦ). Он будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ — по формуле Ласпейреса», — говорится в сообщении ведомства.

Росстат ранее сообщал об ускорении инфляции в ноябре. Однако некоторые категории товаров продемонстрировали динамику, отличающуюся от общего движения рынка.