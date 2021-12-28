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Экс-вратарь сборной России Габулов занял пост гендиректора подмосковных «Химок»

Спорт
Экс-вратарь сборной России Габулов занял пост гендиректора подмосковных «Химок»
Агентство городских новостей Москва  /  Киселев Сергей

Химки, 28 декабря. Бывший голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов занял должность генерального директора «Химок».

Пресс-служба подмосковных «Химок» сообщила на официальном сайте о назначении Владимира Габулова новым генеральным директором команды. На этом посту экс-голкипер сборной России сменил Сергея Анохина. Габулова уже представили сотрудникам «Химок». Его последним местом работы был «Олимп-Долгопрудный». Летом 2021 года Габулов объявил об уходе из команды, выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал, как ему сломал нос генеральный директор клуба «Орел» из одноименного города. Инцидент произошел из-за желания голкипера перейти в пермский «Амкар».

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Все новости / Спорт / Экс-вратарь сборной России Габулов занял пост гендиректора подмосковных «Химок»
химки назначение рпл гендиректор габулов
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