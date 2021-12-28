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«МегаФон» вслед за МТС начал продавать смартфоны по подписке

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 15:43
Технологии
«МегаФон» вслед за МТС начал продавать смартфоны по подписке
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 28 декабря. Сотовый оператор «МегаФон» начал продавать услугу подписки, по которой можно пользоваться смартфоном в течение года за фиксированную плату.

Владельцу устройства нужно будет выплатить в течение 12 месяцев 70% стоимости гаджета. Подписка распространяется даже на последние модели смартфонов.

Платить за устройство придется каждый месяц вместе с услугами связи. Пользователи через год смогут сдать устройство обратно или выкупить его, а также оформить новую подписку. Проект пока доступен только для жителей Москвы. Первым подобную услугу запустил МТС совместно со стартапом Arenter, открыв подписку на последние три модели iPhone, информирует телеканал «360».

Ранее российские операторы сотовой связи из-за невыгодности услуги отказались от тарифов с безлимитным интернетом. Теперь эта опция недоступна для новых абонентов.

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