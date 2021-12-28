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Йеменские хуситы заявили об открытии аэропорта Саны для гуманитарных рейсов

Весь мир
Йеменские хуситы заявили об открытии аэропорта Саны для гуманитарных рейсов
Global Look Press  /  Mohammed Hamoud/ZUMAPRESS.com

Сана, 28 декабря. Йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о возобновлении работы аэропорта города Сана спустя неделю после его закрытия. Это, в свою очередь, произошло после авианалетов арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

«Управление гражданской авиации объявляет о временном возобновлении полетов для ООН и других организаций в аэропорт Сана», — сообщил во вторник телеканал «Аль-Масира».

Хуситы дополнительно обвинили арабскую коалицию в препятствовании ввозу устройств связи и навигации в воздушную гавань для замены старых технических средств.

«ООН и международные организации были проинформированы о том, что долгосрочная эксплуатация этих устройств не гарантируется, учитывая их возраст», — говорится в сообщении.

Йемен находится в состоянии гражданской войны с 2014 года, когда хуситы в краткие сроки заняли ряд северных территорий страны, включая Сану. В марте 2015 года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией по приглашению президента Мансура Хади вмешалась в боевые действия.

Ввиду активности саудовской авиации аэропорт Саны был закрыт для гражданских рейсов. Исключения делались для бортов с гуманитарной помощью, критически важной для терпящего гуманитарное бедствие населения.

После авианалета 21 декабря «Ансар Аллах» заявило о выведении аэропорта из строя. Официальный представитель коалиции Турки аль-Малики в связи с этим заявил, что повстанцы используют воздушную гавань как центр для запуска беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Саудовской Аравии при поддержке ливанской «Хезболлы» и непосредственно Ирана. Как бы то ни было, путь для ввоза международной помощи и вывоза остро нуждающихся в медицинском вмешательстве йеменцев оказался перерезан на неделю.

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йемен аэропорт сана ансар аллах
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