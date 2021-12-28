Генрих Мхитарян может занять пост спортивного директора «Краснодара»

Краснодар, 28 декабря. Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может стать топ-менеджером «Краснодара».

Журналисты издания Armsport сообщили, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий достиг договоренности с полузащитником Генрихом Мхитаряном о назначении лучшего бомбардира в истории сборной Армении спортивным директором команды. Планируется, что футболист займет одну из руководящих должностей после завершения спортивной карьеры.

Контракт Мхитаряна с «Ромой» действует до лета 2022 года, информирует RT. В нынешнем сезоне полузащитник провел за римский клуб 23 матча, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее итальянские журналисты сообщили, что Мхитарян может продолжить карьеру в московском «Спартаке». С февраля 2022 года полузащитнику будет разрешено вести переговоры о переходе в столичный клуб.