Амстердам, 28 декабря. Нидерланды готовы повторить неприятный урок с отказом от ратификации Ассоциации Украины с ЕС только теперь в отношении Североатлантического альянса.

Как известно, в 2016 году многие голландские политики настояли на проведении народного референдума по поводу ратификации Ассоциации Украины и Евросоюза, что должно было ускорить реализацию «европейских надежд» украинцев на вступление в ЕС. Несмотря на то, что некоторые представители украинской власти первой величины устроили форменный цирк в Амстердаме и других крупных городах, (а может быть именно благодаря этому) голландцы в большинстве своем проголосовали против столь важного для Киева соглашения. Брюссель получил прекрасный повод затягивать вопрос членства Украины в ЕС до бесконечности.

Сейчас Киев столь же упрямо рвется в Североатлантический альянс, и снова жирную точку в этих стремлениях могут поставить голландцы. Об отношении Нидерландов к происходящему на Украине в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщил донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, отметив, что на этот раз свинью украинцам подложили их «американские друзья». СМИ США так активно раздували истерию вокруг вторжения на Украину и так рекламировали украинских военных, готовых сражаться до конца, что у граждан стран-членов НАТО отпало всякое желание как-то связывать себя с украинцами.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Эксперт уточнил, что совсем недавно на волне кампании «о захвате Украины» New York Times и ряд других крупных американских СМИ выдали статьи о готовности украинских военных к партизанской войне. В этих сюжетах офицеры ВСУ прямым текстом хвастаются, что берут на вооружение тактику ближневосточных террористов. Корнилов иронично отметил, что после такой «рекламы» неудивительно, что крупные издания ЕС призывают раз и навсегда отказать Украине в членстве в НАТО. К примеру, один из популярнейших голландских информационных ресурсов на днях посвятил внушительную статью тому, что пора прекращать заигрывать темой Украины в альянсе и навсегда закрыть перед Киевом дверь в НАТО.

«Конечно, вот этот шум вокруг предложений российских по мирному урегулированию наших с США споров, он имеет бурный резонанс. Сегодня читаю в голландской прессе — один из популярнейших голландских сайтов GeenStijl выкатил статью о том, что понятны тревоги России, и вы бы не хотели российских учений в Бельгии, скажем. Если бы проводили, как бы вы на это реагировали? Голландские журналисты уверены, что США должны отказать Украине во вступлении в НАТО и даже официально отказаться от самой этой идеи, что когда-то, в перспективе, Украина вступит в альянс. Если нужно будет Нидерланды даже референдум по этому поводу проведут. Видите, как история повторяется. Голландцы снова поставили Украину на место, как и в 2016-м в истории с Ассоциацией. До референдума пока не дошло, но видели бы вы комментарии под постом GeenStijl и других изданий, которые распространили эту статью», — иронично отметил Корнилов.

Политолог добавил, что Украина, по сути, сама настраивает против себя европейцев, с каждым днем только усугубляя и без того сомнительный образ, сложившийся после майдана. Киев прославляет нацистских преступников, применяет террористические методы и главное — трубит об этом на весь мир, будто хвастаясь. С такой политикой глупо рассчитывать на нормальные отношения даже с пропитанным двойными стандартами западом. В 2016 году в Нидерландах Украина получила первый звоночек, но не услышала его и теперь оглохнет от тревожного набата.

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