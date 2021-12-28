Биткоин стал наиболее доходным инвестиционным инструментом в 2021 году

Москва, 28 декабря. Наиболее высокую доходность розничным инвесторам принес биткоин. Также удачным вложением оказалась недвижимость и ценные бумаги фондового рынка США. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты FinExpertiza сравнили потенциальную доходность разных инструментов при вложении 100 тысяч рублей на 12 месяцев. Первая криптовалюта продемонстрировала рост на 75,4%. После уплаты подоходного налога у криптоинвестора осталось бы 65,6 тысячи рублей прибыли.

Консервативным инвесторам, вложившимся в недвижимость, удалось бы зафиксировать прибыль в 28,7 тысячи рублей. Прибыль инвесторов S&P 500 составила бы порядка 25,7 тысячи рублей. Эти три финансовых инструмента оказались наиболее доходными в 2021 году.

Специалист по инвестициям Оксана Ушанова-Третьякова ранее озвучила предположение о будущих тенденциях рынка. По ее словам, инвестиции в акции могут стать обыденным средством заработка.