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Политолога Сатановского рассмешил озвученный в Польше план военной «победы над Россией»

Армия
Политолога Сатановского рассмешил озвученный в Польше план военной «победы над Россией»
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 28 декабря. Известный политолог Евгений Сатановский назвал «чудовищным маразмом» публикации польских СМИ о секрете победы над российскими войсками.

Эксперт по геополитике Яцек Бартосяк накануне заявил, что у Польши будут шансы «победить Россию» в вооруженном конфликте при двух условиях. Первое — масштабная модернизация польских ВС. Второе — отказ РФ от использования ядерного оружия в противостоянии с Варшавой. Сатановский поставил на место поляка, предложившего «простой» план военной «победы над РФ», передает «Экономика сегодня».

«Если польскую армию полностью перестроить, а российская откажется применять ядерное оружие и не будет вообще ничего делать, тогда польская армия может победить российскую. Это на полном серьезе говорят люди с репутацией известных польских политологов», — посмеялся Сатановский.

Его рассмешил озвученный поляком сценарий, который можно сравнить с дракой врукопашную, где один из соперников соглашается связать себе руки, а второй использует огнестрельное оружие. По его словам, Бартосяк потерял связь с реальностью.

«"Мы выйдем на кулачный бой давай ты наденешь вериги, кандалы, и еще руку мы тебе одну привяжем сзади, а я возьму обрез". Это примерно такая же замечательная идея», — сказал политолог в эфире «Соловьев Live».

Ранее «Царьград» писал, что пользователи Сети высмеяли описанный в Польше сценарий войны с РФ. Военные эксперты также считают абсурдными попытки Варшавы «запугать» Москву «подавляющими силами Запада».

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Все новости / Армия / Политолога Сатановского рассмешил озвученный в Польше план военной «победы над Россией»
польша вс рф сатановский
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