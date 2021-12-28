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Постпред РФ при ЕС Чижов ответил на вопрос о сроках сертификации «СП-2»

Политика
Постпред РФ при ЕС Чижов ответил на вопрос о сроках сертификации «СП-2»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 28 декабря. Россия считает политическим вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2», заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

По словам дипломата, ситуация с газопроводом явно вышла из технической плоскости. Сейчас сложно прогнозировать, когда именно процедура сертификации завершится, отметил он.

«Я считаю, что вопрос о сроках сертификации это прежде всего политический вопрос, никакой он не технический, не юридический», — сказал Чижов.

Сейчас в Евросоюзе нет четкой позиции по трубопроводу, отметил он. Как подчеркнул дипломат, для России сроки сертификации принципиального значения не имеют. Дело в том, что компания «Газпром» имеет ресурсы самого газа и возможности его прокачки по существующему газопроводу. При этом стоимость прокачки через Украину значительно удорожит ресурс, заметил Чижов.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о большой геостратегической роли газопровода. По словам дипломата, «Северный поток — 2» является больше чем просто частным экономическим проектом.

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Все новости / Политика / Постпред РФ при ЕС Чижов ответил на вопрос о сроках сертификации «СП-2»
россия чижов северный поток 2
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