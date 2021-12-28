Ложные надежды Киева: США готовы забыть Украину

После российского предложения о предоставлении гарантий безопасности в Европе, переданного Белому дому, в США разгорелась дискуссия. В ее рамках национальные эксперты ищут ответ на вопрос, какие действия Вашингтона смогут привести к разрядке сложившейся напряженности в диалоге с Москвой.

Ждать осталось недолго: на 10 января назначена встреча по линии Россия — США, затем представители РФ встретятся с делегатами от Североатлантического альянса, а далее анонсирована встреча российских переговорщиков с делегацией ОБСЕ. Как пишут американские СМИ, результаты данных бесед не заставят себя долго ждать: по мнению авторов, в случае отказа Вашингтона от предоставления Москве юридических гарантий нераспространения НАТО на восток РФ якобы может перейти к силовому варианту установления режима безопасности в Европе — такому, как его могут понимать в Кремле.

Вариант «Б»

Если несколько последних недель в западных изданиях превалировали агрессивные настроения, предлагающие варианты действий от непосредственной военной поддержки Украины в случае «российского военного вторжения» до каких-то «адских» экономических санкций, то в последние несколько дней риторика заявлений стала меняться. Эксперты вдруг заговорили о том, что президент России Владимир Путин отнюдь не блефует, говоря об опасности пересечения Вашингтоном обозначенных «красных линий». В данном случае в качестве такой черты выступает перспектива вступления Украины в НАТО, что сильно беспокоит Москву — и она проявляет твердую решимость закрыть этот больной вопрос.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Западное экспертное сообщество осознало, что вступление Штатов в конфронтацию с Россией, обладающей стратегическим ядерным оружием, весьма контрпродуктивно и не предвещает ничего хорошего. Защищая Киев, американские солдаты даже в условиях конвенционной войны встретятся не с допотопной армией Ирака, не с босоногими афганскими моджахедами, а с вооруженными силами, находящимися на одной с ними ступени технологического развития. Это никак нельзя будет назвать легкой прогулкой, и это стали понимать в кабинетах Белого дома.

Заокеанские интересы посыпались на глазах

Как пишут западные издания, у Соединенных Штатов нет на Украине никаких серьезных интересов в вопросах собственной безопасности, которые могли бы оправдать войну и гибель американских солдат. И наоборот, демонстрация готовности встать на защиту Украины в случае «российской агрессии» самым серьезным образом повышает риск развития вооруженного конфликта между ядерными державами, гипотетически способного перейти в ядерный апокалипсис, который повлечет за собой окончание существования человеческой цивилизации.

Таким образом, западные СМИ стали аккуратно умалять значимость Украины для Штатов, вероятно, готовя свое общество для дальнейшего отказа от поддержки киевского режима. Последний стал для Белого дома более чем токсичным, тянущим США к вероятной ядерной катастрофе.

Впрочем, американскому и вообще западному обществу не привыкать: недавний внезапный и ничем не оправданный отказ Вашингтона от «главного внеблокового союзника» Афганистана показал, что пережить подобное Запад сможет без особых потрясений. Значит, отказ от Украины тоже как-нибудь переживут.

The US withdrawal from Afghanistan and Joe Biden’s cautious handling of the Ukraine crisis are signs that the United States is no longer willing to perform its self-appointed role as the world’s policeman. But what will this mean for other countries? https://t.co/UbMDjjPQHm — El País English Edition (@elpaisinenglish) December 23, 2021

Ложные надежды Украины

По мнению ряда американских авторов, именно заявления Вашингтона о «твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины» дали Киеву ложные надежды на реальную военную помощь — о ней в Белом доме уже не говорят и не вспоминают.

Самонадеянно (и, как показала жизнь, безосновательно) полагаясь на грубую «союзническую» силу Штатов, Киев утратил необходимость идти трудным путем политического диалога, который мог бы привести к разрешению конфликта в Донбассе. Но нет, администрация Владимира Зеленского активно уклонялась от выполнения Минских договоренностей, при том что сам украинский глава выиграл президентские выборы на словесной риторике, призывающей к мирному урегулированию ситуации на юго-востоке страны.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

После отказа США от предоставления военной помощи Киев осознал складывающуюся реальность. Утратив былую смелость, Зеленский вспомнил о переговорах во время обращения к национальному парламенту:

«Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией».

Дошло.

Забвение Украины как способ решения конфликта

О переговорах как средстве достижения мирного урегулирования теперь говорят и в США. Политики всех мастей стали призывать президента Джо Байдена учитывать складывающуюся реальность в диалоге с Москвой. Основной посыл сводится к тому, чтобы Вашингтон направил свои дипломатические усилия на устранение основной причины конфликта вокруг Украины — расширение НАТО.

«Насколько нам нужна Украина, если конфликт может обернуться ядерной катастрофой?» — задаются вопросом эксперты.

Издание DefenseNews сформулировало основной тезис внешней политики США, касающийся Украины:

«Соединенные Штаты несут ответственность за то, чтобы не вести Украину по дороге в никуда. Окончательное заявление о том, что Украине не будет предложено членство в НАТО, не только укрепит безопасность США за счет снижения вероятности ядерной войны с Россией, но и устранит коренную причину войны на Украине. Разговор Байдена с Путиным должен стать первым шагом на пути к установлению стабильных и предсказуемых отношений с Россией».

Лучше и не скажешь.