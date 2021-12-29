Удобство при отсутствии рисков: почему цифровые паспорта обязательно станут частью жизни россиян

В России выбраны три пилотных региона для внедрения цифрового паспорта — Москва, Московская область и Республика Татарстан. Выдачу электронного документа планируют начать в начале 2023 года. Цифровым паспортом можно будет пользоваться в любой точке России, он будет содержать персональные данные и фотографию гражданина РФ. О плюсах цифрового документа в беседе с ФАН рассказал президент коллегии адвокатов «Рогачев, Высоцкий и партнеры» Андрей Рогачев.

Как объяснил специалист, вся правовая база для введения цифровых паспортов в Российской Федерации уже имеется. На сегодняшний день большая часть государственных услуг предоставляется с использованием электронного документооборота и электронно-цифровой подписи. Рогачев уверен, цифровизация в этом направлении неизбежна. Причем это касается не только России, прогресс диктует данный вектор развития для всего мира. К тому же у цифрового документа есть очевидные плюсы.

«Цифровой паспорт бесспорно будет иметь больше степеней защиты. При физической утере такого паспорта его блокировка возможна моментально со 100-процентной гарантией. Тем не менее нет сомнений, что при внедрении цифрового паспорта уже на первоначальной стадии неизбежно выявление уязвимых мест, над которыми придется работать», — подчеркнул адвокат.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Однако поскольку предполагается, что процесс выдачи цифровых паспортов будет добровольным и постепенным — это обеспечит большую надежность и минимизирует возможность мошеннических действий.

«На сегодняшний день речь не идет о полном переходе на цифровые паспорта, но явно, что за этим будущее. Так же как «Государственные услуги» («Госуслуги»), как пластиковые банковские карты, цифровые паспорта со временем прочно войдут в нашу жизнь. В конечном итоге, удобство при отсутствии рисков даст свои плоды — мы оценим данное нововведение», — уверен собеседник ФАН.

О том, что Россия полностью перестраивается на цифровые рельсы, говорят и другие факты. Так, например, вскоре на территории нашей страны будет запущено приложение, с помощью которого пользователи смогут отправлять фото и видео для выявления нарушителей на дорогах.