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Глава МИД Украины Кулеба допустил точечные соглашения между Россией и США

Политика
Глава МИД Украины Кулеба допустил точечные соглашения между Россией и США
facebook.com  /  Dmytro Kuleba

Киев, 28 декабря. Москва и Вашингтон могут договориться по отдельно взятым моментам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, вряд ли сторонам удастся заключить действительно всеобъемлющее соглашение. Количество вопросов, которые придется учитывать в ходе формирования этого «пакета», слишком большое.

«Он (пакет — Прим. ФАН) будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным. "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика», — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на предстоящих переговорах с Вашингтоном обсудить гарантии безопасности. Напомним, что мероприятие запланировано на 10 января 2022 года. А уже 12 января российские представители проведут встречу с коллегами по НАТО.

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Все новости / Политика / Глава МИД Украины Кулеба допустил точечные соглашения между Россией и США
россия сша кулеба
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