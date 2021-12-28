Алексей Панин с соплями прилетел в Москву

Москва, 28 декабря. Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин рассказал о своем возвращении в Россию на новогодние праздники и пожаловался, что уже успел простыть.

Панин грустным голосом констатировал в Instagram, что в России стоит «прекрасная» погода. Он заявил, что многие на Новый год уезжают из страны, а он, наоборот, вернулся.

«Здравствуй, родина! Прекрасная погода в России. Я не успел прилететь, а уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы сюда», — заявил Панин.

Артист признавался ранее, что приезжает в Россию для заработка, так как новогодние праздники в стране — особо востребованное время для знаменитостей. Вероятно, Панин прилетел в Москву по работе. Многие пользователи Сети в комментариях к опубликованной из такси фотографии отметили, что у артиста грустные глаза.

Ранее сообщалось, что Панин, живущий в Испании, учится играть в гольф. Артист разместил видео, на котором он рядом с тренером пытается бить клюшкой по мячу. Инструктор похвалил актера за хороший удар.