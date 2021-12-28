Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 16:04
16:02
Происшествия
Появились кадры с места стрельбы в больнице Светлограда
16:01
Происшествия
Убил, угнал трактор, сбыл оружие: 15 лет строгого режима получил житель Прикамья
15:59
Общество
Дед Мороз залез в воду к акулам, чтобы поздравить посетителей "Мосаквариума"
15:59
Шоу-бизнес
Авраам Руссо связал свое поражение в шоу «Суперстар» с национализмом
15:58
Общество
Мордовия будет по-новому сохранять национальную культуру и государственные языки
15:56
Общество
Warner Bros. могла снять фильм «Матрица: Воскрешение» и без участия Ланы Вачовски
15:56
Общество
Геннадий Онищенко: в 2022 году с пандемией COVID-19 будет покончено
15:54
Происшествия
В Перми будут судить предпринимателя, который причинил бюджету ущерб в 353 млн рублей
15:54
Весь мир
Ложные надежды Киева: США готовы забыть Украину
15:49
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал жителям России «голубоватый» январь
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алексей Панин с соплями прилетел в Москву

Шоу-бизнес
Алексей Панин с соплями прилетел в Москву
instagram.com  /  @actor_ap

Москва, 28 декабря. Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин рассказал о своем возвращении в Россию на новогодние праздники и пожаловался, что уже успел простыть.

Панин грустным голосом констатировал в Instagram, что в России стоит «прекрасная» погода. Он заявил, что многие на Новый год уезжают из страны, а он, наоборот, вернулся.

«Здравствуй, родина! Прекрасная погода в России. Я не успел прилететь, а уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы сюда», — заявил Панин.

Артист признавался ранее, что приезжает в Россию для заработка, так как новогодние праздники в стране — особо востребованное время для знаменитостей. Вероятно, Панин прилетел в Москву по работе. Многие пользователи Сети в комментариях к опубликованной из такси фотографии отметили, что у артиста грустные глаза.

Ранее сообщалось, что Панин, живущий в Испании, учится играть в гольф. Артист разместил видео, на котором он рядом с тренером пытается бить клюшкой по мячу. Инструктор похвалил актера за хороший удар.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Алексей Панин с соплями прилетел в Москву
актер панин звезды
Комментировать