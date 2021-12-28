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Жительница Смоленской области спасла попавшего под поезд щенка

Общество
Жительница Смоленской области спасла попавшего под поезд щенка
youtube.com  /  Север-Пресс

Смоленск, 28 декабря. Щенок попал под поезд в райцентре Сафоново. Местная жительница оказала помощь пострадавшему в результате инцидента Дружку.

После наезда поезда пес лишился передней лапы. Кроме того, он травмировал голову и повредил челюсть. В таком состоянии щенок лежал в сугробе до самого утра. Замерзавшего Дружка обнаружила девушка. На протяжении всей ночи она останавливала собаке кровотечение, вкалывала ей обезболивающее и чуть позже отвезла в ветсанчасть.

«Не каждый смог бы выстоять такое напряжение. Но она смогла, спасибо за помощь Дружку! Дальше мы будем спасать, и бороться за его здоровье и благополучие!», — сообщили зооактивисты из приюта «Верность» в Смоленском районе.

В конце ноября возле участка полиции в Емельяновском районе Красноярской области нашли семерых щенят. Позже для малышей начали активно искать любящих хозяев.

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