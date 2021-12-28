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Актер Яременко назвал умершего Быкова светлым и жизнерадостным человеком

Общество
Актер Яременко назвал умершего Быкова светлым и жизнерадостным человеком
Prt Scr  /  Кадр из фильма «Кортик»

Москва, 28 декабря. Актер Валерий Яременко выразил соболезнования родным и близким Виталия Быкова. Он отметил, что умерший артист был очень жизнерадостным и светлым человеком.

Актеры вместе снимались в фильме «Привет от Чарли-трубача». Яременко отметил, что у Быкова была яркая роль, а каждая встреча с ним — как праздник. Он с особенной теплотой вспомнил о звезде кино.

«Это был светлый человек, мне очень жаль, что в наше время мы каждый день узнаем о новой смерти и остается только лишь одно: в своей душе сохранить память о тех людях, что постепенно уходят из этой жизни», — подчеркнул Яременко в беседе с РЕН ТВ.

Он выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного артиста. Также Яременко призвал помнить о людях, когда они живы, а не мертвы.

О смерти Быкова Минский драматический театр имени Горького сообщил 27 декабря. Артисту было 80 лет, пишет «Вечерняя Москва». Причина смерти не уточняется.

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