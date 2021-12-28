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Провидица Ванга напророчила России и США полный разрыв отношений в 2022 году

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 14:53
Общество
Провидица Ванга напророчила России и США полный разрыв отношений в 2022 году
wikipedia.org  /  Пакко / CC BY-SA 3.0

Москва, 28 декабря. Опубликованы новые пророчества знаменитой болгарской провидицы Ванги, которые касаются 2022 года.

В своих предсказаниях слепая провидица была почти всегда права, и они зачастую сбывались. Именно поэтому люди прислушиваются к тому, что говорила Ванга, и верят в правдивость ее пророчеств.

В жутких пророчествах на 2022 год Ванга предсказала, что год не будет простым для отношений России и США. Ситуация обернется полным разрывом, а восстановление произойдет лишь после 2022 года. А вот новой мировой войны в следующем году не будет, говорится в записях Ванги.

Провидица Ванга напророчила России и США полный разрыв отношений в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, в 2022 году мир ожидает приход нового вируса из Сибири. По версии предсказательницы, он находится в вечной мерзлоте и оставался бы там навсегда, если бы не перемены климата. В результате вирус выберется наружу и застанет всех врасплох, предсказала Ванга.

Также прорицательница спрогнозировала сильную жажду в 2022 году — нехватка питьевой воды настигнет разные города и континенты.

Верить предсказаниям Ванги или нет, дело каждого человека. Принято считать, что именно болгарская провидица напророчила смерть Сталина, аварию на Чернобыльской АЭС, победу Бориса Ельцина на президентских выборах и теракты 11 сентября.

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